„Im Großen und Ganzen finde ich, hat man die Situation rund um die Matura gut gelöst“, bilanziert Franka Basche ihr turbulentes Abschlussjahr am Bundesgymnasium Feldkirch. Dank ihres erfolgreichen Abschlusses konnte sie nun den nächsten Lebensabschnitt angehen, das Pharmazie-Studium in Innsbruck. Sie sei aber vor dem Studienbeginn auch etwas verunsichert, weil Einführungsveranstaltungen wie das Erstsemestrigentutorium leider nicht stattfinden konnten: „Das wäre sicher hilfreich gewesen.“ Auch deswegen habe Franka Basche etwas Angst davor, zum Start keine Ahnung über den Studienbeginn zu haben. Das Kennenlernen von neuen Menschen habe aber überraschend gut geklappt: „Wir haben das einfach selbst in die Hand genommen.“