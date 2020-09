Link kopiert

Bregenz, Schruns Paukenschlag am Vormittag: Die Sperrstunde wird in Vorarlberg, Tirol und Salzburg von 1 Uhr auf 22 Uhr vorverlegt. Das gaben die Landeshauptleute am Dienstag bekannt und begründeten die drastische Maßnahme mit den steigenden Coronazahlen. Für den Vorarlberger Landeshauptmann, Markus