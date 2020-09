Link kopiert

Wien Nun ist es mit Großfeiern vorbei und es muss mehr Maske getragen werden. Ab heute gelten gleich mehrere neue Coronaregeln.

Maskenpflicht

In der Gastronomie müssen Arbeitskräfte und Kunden, die sich nicht an ihrem Sitzplatz befinden, einen Mund-Nasenschutz tragen. Auf Märkten gilt sowohl in Räumen