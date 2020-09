Link kopiert

dornbirn Am Mittwoch verzeichnete man in der Bundeshauptstadt 113,47 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Innsbruck kommt auf 105,22 pro 100.000. In Dornbirn waren es im selben Zeitraum jedoch 122,39. Damit gilt erstmals Dornbirn als der Bezirk mit den schwersten Zuwächsen an bekannten Infektionen.