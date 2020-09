Link kopiert

bern Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) besucht am Freitag und Samstag die Schweiz. Wichtigstes Thema ist seinem Büro zufolge eine Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere in Zeiten von Corona. Zudem sollen eine strategische Partnerschaft in Bereichen mit gemeinsamen Inter