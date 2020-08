Link kopiert

BRegenz, Dornbirn Bei einer Sache haben die Vorarlberger am 13. September keine Wahl: In den Wahllokalen muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. „Wir wollen die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl so sicher wie möglich gestalten“, sagt die amtsführende Vizepräsidentin des Vorarlberger