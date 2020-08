Link kopiert

wien Das Bundeskanzleramt ist überzeugt davon, dass die Pandemie kürzer dauern könnte, als ursprünglich angenommen. „Aber der Herbst und Winter 2020 werden herausfordernd“, heißt es in einer Aussendung. Darauf will Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in seiner Erklärung am Freitag eingehen.

„Temporäre Versc