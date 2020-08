Link kopiert

New York US-Präsident Donald Trumps ehemaliger politischer Berater Steve Bannon ist am Donnerstag festgenommen worden. Bannon wird beschuldigt, gemeinsam mit drei anderen Personen Spender übers Ohr gehauen zu haben, die Geld für den Bau einer Mauer an der Südgrenze der Vereinigten Staaten gaben. Die