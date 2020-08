Politik in kürze













Link kopiert

„Nichts ist unmöglich“

paris Paris setzt im Kampf gegen Corona weiter auf das Tragen einer Maske. „Nichts ist unmöglich“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Anne Souyris am Montag mit Blick auf eine generelle Maskenpflicht in der gesamten Stadt. „Das Wichtigste ist, dass in dicht besiedelten