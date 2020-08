35 von 60 Millionen Euro an Familien ausbezahlt













Wien Coronahilfen gibt es nicht in bar. Das stellt Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) in der Beantwortung einer SPÖ-Anfrage klar. Das umstrittene Foto, auf dem sie einem Baby einen 100-Euro-Schein in die Hand zu drücken scheint, sei nur ein Symbol für die beginnende Auszahlung der Hilfen