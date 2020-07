Politik in Kürze













Link kopiert

Acht Infizierte in Linzer Labor

linz Acht Mitarbeiter des Zentrallabors des Linzer Kepler Unversitätsklinikums sind positiv auf Covid 19 getestet worden. Das teilte das Spital am Donnerstag mit. Bereits am Dienstag war ein Mitarbeiter positiv getestet worden, der zu Hause Symptome gezeigt hatte. Am M