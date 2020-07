Link kopiert

26 Mitarbeiter positiv getestet

linz Oberösterreichs Tourismusort St. Wolfgang hat am Freitag gleich mehrere Coronafälle in Hotels und in der Gastronomie gemeldet. Am Abend ist die Zahl der Infizierten den „Oberöstereichischen Nachrichten“ (online) zufolge auf 26 angestiegen. Bis Freitagnachmittag wa