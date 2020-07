Link kopiert

Es ist der Stoff, aus dem Thriller und Blockbuster gemacht sind: Ein globales Wettrennen auf Leben und Tod, unter Großeinsatz der namhaftesten Pharmakonzerne (zur Zeit 153) und Universitäten – sowie der wichtigsten Geheimdienste. Ein Impfstoff gegen Covid19 muss her, koste es, was es wolle: so rasch