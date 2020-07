Rauf mit der Maske, her mit der Vernunft!













Link kopiert

Strafen für eine bessere Welt. Dass so etwas notwendig ist, will man als halbwegs vernunftbegabter Mensch ja nicht glauben. Aber leider, es gibt offensichtlich Leute, die nicht willens sind, im Zug ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen, Pandemie hin oder her. Das ändert sich wohl jetzt, denn seit diesem