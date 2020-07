Link kopiert

brüssel Der Streit der EU-Staaten über das milliardenschwere Finanzpaket im Kampf gegen die Coronakrise hat sich am Sonntag zur Geduldsprobe ausgewachsen. An Tag drei des Sondergipfels in Brüssel rangen die Staats- und Regierungschefs Stunde um Stunde in Vorgesprächen um die Eckpunkte einer Lösung.