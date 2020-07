Link kopiert

Wien Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) vermutet hinter den Krawallen bei Demonstrationen in Wien-Favoriten Einfluss aus der Türkei. Dem soll nun auch eine Gruppe nachgehen, die sich aus Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und Landeskriminalämtern rekrutiert, berichtete der Ressortchef am Sonntag in