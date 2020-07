Link kopiert

Ganz groß und wie im Fieberwahn zelebrierte Donald Trump am vergangenen Wochenende den Nationalfeiertag der „Befreiung“ von den britischen Unterdrückern vor 244 Jahren. Mitten in der Corona-Pandemie und mit einem Riesen-Feuerwerk und donnernden Tiefflug von US-Kampfjets am Mount Rushmore im Bundesst