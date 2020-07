Link kopiert

Feldkirch Der Bund hat am Montag die schon lange geforderte flächendeckende Testung für das gesamte Personal von gewerblichen Beherbergungsbetrieben freigegeben. In der Praxis heißt das, dass jeder dort Beschäftigte einen Gutschein erhält, um sich wöchentlich testen zu lassen. In Vorarlberg soll die