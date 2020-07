Politik in Kürze













Link kopiert

Polizei greift in Hongkong durch

Hongkong Einen Tag nach dem Inkrafttreten des umstrittenen „Sicherheitsgesetzes“ in Hongkong sind die Proteste wieder voll entbrannt. Die Polizei ging am Mittwoch – dem 23. Jahrestag der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China – mit Wasserwerfern gegen Tausende