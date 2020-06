Link kopiert

Man sitzt am Sonntag am See. Traumwetter. Aperol-Gefühl. Die vor Corona übliche Wurligkeit ist zurück. Schön.

Wie wir alle, wissen auch die Freunde am Nachbartisch nicht so recht, wie eine Covid-konforme Begrüßung nun ablaufen könnte, man hat sich zu lange nicht gesehen. Freude, Glückshormone. Ach ko