Bischof Benno Elbs hofft auf eine Trendumkehr und hat daher am Mittwoch das Klimavolksbegehren unterschrieben. Es brauche konkrete Schritte hin zu einer nachhaltigen und gerechteren Welt. Elbs unterzeichnete auch jenen offenen Brief an die Bundesregierung, in dem alle anerkannten Religionsgemeinscha