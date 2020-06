Link kopiert

Lustenau „Ich bin ja so froh, dass ich wieder hier sein kann“, strahlt Petra Reich aus Widnau übers ganze Gesicht. „Drei Monate lang hat mich das Leben doppelt so viel gekostet wie normal. Endlich ist diese Zeit vorbei.“ Vor dem Rheincenter in Lustenau belädt sie ihren Ford mit allem, was sie in Vo