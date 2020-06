Link kopiert

Vor der Beerdigung des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd in Houston haben sich mehr als 6000 Menschen am aufgebahrten Sarg des 46-Jährigen verabschiedet. Viele Trauergäste knieten nieder oder sprachen stille Gebete. In Washington gedachten die oppositionellen D