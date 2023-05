Schwarzach Nach dem Starkregen hat sich die Lage Mittwochfrüh beruhigt. Nur noch wenige Keller waren auszupumpen. Anders die Lage am Dienstag, vor allem am späten Abend. Betroffen war vor allem das Vorderland. Den größten Einsatz hatte die Feuerwehr in Weiler. Am Dienstag gegen 17.30 Uhr kam es dort