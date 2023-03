Lindau Ein 61-jähriger Fahrer eines Motorrades war am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A 96 in Fahrtrichtung Lindau unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Sigmarszell prallte er mit seinem Motorrad gegen einen auf der linken Fahrspur liegenden Stehtisch. Dabei verletzte sich der 61-Jährige am linken