Feldkirch Im Juli gab es in Meiningen ein Fußballspiel, welches etliche Fans anlockte. Am Abend wurde reichlich getrunken. Schließlich musste ein 25-jähriger Angestellter aus der Schweiz auf das WC. Er begab sich in die Kabine, schloss die Tür und vergaß dabei allerdings, das Schloss zu verriegeln.

E