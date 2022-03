Link kopiert

götzis Für viel Aufregung sorgte am Montag ein 17-jähriger Jugendlicher in Götzis: Es war gegen 13.30 Uhr, als ein Passant beobachtete, wie ein junger Mann mit einer „Langwaffe“, ähnlich der eines Sturmgewehrs, in das erste Obergeschoss eines Wohnblocks in Götzis ging. Wegen der dramatischen Schilde