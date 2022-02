Link kopiert

Feldkirch Das Vorstrafenregister des 66-Jährigen ist lang, die Strafkarte weist 20 Eintragungen auf. Doch einige der in Deutschland abgeurteilten Taten wären bei uns lediglich Verwaltungsstrafen, so zum Beispiel das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Doch es gibt auch „wirkliche Straftaten“ in der Vergangen