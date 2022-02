Link kopiert

Feldkirch Beamten der Polizeiinspektion Feldkirch ist es gelungen, einen 42-jährigen Mann festzunehmen, dem gewerbsmäßiger Ladendiebstahl vorgeworfen wird. Der Verdächtige wurde am vergangenen Montag dabei beobachtet, wie er in einem Geschäft in Feldkirch einen Winkelschleifer stahl.

Beute im Fahrzeu