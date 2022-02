Link kopiert

Hohenems, Dornbirn Die Polizei informiert und warnt zugleich: In den vergangenen Tagen ist es in Dornbirn und Hohenems vermehrt zu Einbruchsdiebstählen in Gebäude wie Firmen, Geschäftslokale, Restaurants und Imbissstände gekommen.

Die unbekannten Täter hatten es jeweils auf Bargeld und Wertgegenständ