Link kopiert

Betrunken mit Skischuhen auf Gaspedal

Riezlern, Sonthofen Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Mittwochabend, dass ein in Schlangenlinien fahrender Mercedes auf der B 19 im Allgäu in Richtung Sonthofen unterwegs sei. Aus diesem Grund machten sich mehrere Streifen der Inspektionen Oberstdorf