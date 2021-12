Link kopiert

München, Lindau An den bayerischen Außengrenzen boomt offenbar der Impfbetrugstourismus. Vor allem an der Grenze zu Österreich versuchten Menschen mit Wohnsitz im Nachbarland, mit gefälschten Impfnachweisen in Bayern digitale Zertifikate zu bekommen, teilt das Landeskriminalamt (LKA) in München mit.