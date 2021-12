Link kopiert

Ausgerechnet am Heiligen Abend hat ein 32-jähriger Dornbirner sein Auto im Steinebach versenkt. Der Mann war gegen 18 Uhr auf der Straße Am Wall in Richtung Haselstauden unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge kurz vor einer Kreuzung zu nah an den rechten Fahrbahnrand kam, schildert die Polizei. D