Der Helikopter wird auf einer Plattform in die Startposition geschoben.

Ein neuer Gallus 1 hebt in den Himmel ab













Zürs Thomas Türtscher, Geschäftsführer der Wucher Helicopter GmbH, ist stolz auf den neuen Hubschrauber der Vorarlberger Bergrettung am Heliport in Zürs: „Das ist perfekte Performance.“ Seit mehreren Tagen startet und landet am Arlberg der neue Hubschrauber vom Typ H135 T3, genannt wie sein Vorgänge