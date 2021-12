Link kopiert

Kleiner Brand in Seniorenheim

Bludenz In einem Seniorenheim in Bludenz entzündete sich am Donnerstag gegen 0.14 Uhr der Plastikschlauch eines Sauerstoffgerätes eines Bewohners. Das Feuer dürfte sich entlang des Schlauches bis zum Sauerstoffgerät ausgebreitet haben und dann von selbst ausgegangen sein