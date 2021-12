Link kopiert

Nach einem Chemieunfall kam es am Freitag an der Seestraße in Hörbranz zu Verkehrsbehinderungen. Aus Sicherheitsgründen musste der Unfallort großräumig abgesperrt werden, die Sperren konnten aber bald wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Ursache