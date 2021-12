Link kopiert

Bregenz Es war am Donnerstag gegen 17.30 Uhr, als es in der Ranspergstraße in Bregenz zu einem Wohnungsbrand im fünften Stock eines Mehrparteienhauses kam. Vier Frauen im Alter von 64, 75, 76 und 77 Jahren wollten gemeinsam Fondue essen. Um das spezielle Geschirr dafür zu erwärmen, wurde Brennspirit