Link kopiert

Lustenau Unbestimmten Grades im Bereich des Halses verletzt wurde am Montag gegen 16:35 Uhr in Lustenau ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus Höchst. Er hielt seinen Pkw vor einem Schutzweg der L203 an. Allerdings erkannte ein 46-jährige Lkw-Lenker vermutlich das Anhaltemanöver vor ihm zu spät und konnte e