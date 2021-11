Link kopiert

Brennende Müllsäcke

Dornbirn In Dornbirn kam es am Sonntag kurz nach 20 Uhr zu einem Küchenbrand in der Wohnung eines 31-jährigen Mannes. Aus bislang unbekannter Ursache begannen mehrere Müllsäcke zu brennen. Der Mann hatte etwa eine halbe Stunde zuvor seine Wohnung verlassen. Das Mehrparteienhaus wu