Fußgänger in Hard von Lkw erfasst und getötet













Link kopiert

hard Zu einem tragischen Unfall kam es am Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr an der Hofsteigstraße in Hard. Ein 61-jähriger Fußgänger wurde von einem anfahrenden Lkw erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.

Aus Seitenweg gekommen

Laut ersten Informationen war der Lkw im Schritttempo unterwegs, als der