Link kopiert

Noch keine heiße Spur

Innsbruck Der 15-jährige Bub, der seit dem späten Freitagabend aus der Wohnung seiner Großmutter in Innsbruck abgängig ist, bleibt weiter spurlos verschwunden. Die Suche im Bereich des Inn und der Sill wurde am Mittwochabend vorerst ergebnislos abgebrochen und am Donnerstag wege