Bregenz „Das ist ein Überfall. Geld her, ich habe eine Waffe.“ In der Nacht auf den 11. August stürmte ein vermummter Mann in die OMV-Tankstelle in Hard. Eine Hand hatte er in der Jackentasche, in der anderen hielt er einen Zettel. Zum Tatzeitpunkt befanden sich eine Angestellte (20) und ein Kunde i