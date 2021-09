Hoteldirektor in Malbun verprügelt













Vaduz Zu einem gewalttätigen Zwischenfall kam es in einem Hotelbetrieb im liechtensteinischen Malbun: Wie das „Liechtensteiner Vaterland“ berichtet, hat ein wegen der 3-G-Regel frustrierter Gast am Wochenende den Hoteldirektor verprügelt und ihn so schwer verletzt, dass er ins Spital musste.

