Link kopiert

Koblach Mit ihrem Auto in den Koblacher Kanal gestürzt ist am vergangenen Freitagabend eine junge Frau in Hohenems. Das beschädigte Auto musste von einem Kranwagen der Dornbirner Feuerwehr aus dem Kanal gehoben werden. Laut Polizei gab die Frau später gesundheitliche Gründe für den Unfall an. Ihr se