Schuldig am Unfalltod eines Mädchens













feldkirch Am zweiten Mai dieses Jahres waren fünf junge Leute, alle zwischen 15 und 18 Jahre alt, mit einem Pkw auf dem Heimweg in den Bregenzerwald unterwegs. Davor hielten sie sich noch kurz beim McDonald`s in Dornbirn auf. Gegen 19.30 Uhr erreichten sie Krumbach. Die Fahrbahn war nass, es regnete