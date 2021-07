Link kopiert

Im Bereich „Fohren“ in Altach stand am Freitag gegen 3.45 Uhr ein 15 Meter langer Brennholzstapel in hellen Flammen. Die Feuerwehr Altach rückte mit 25 Einsatzkräften aus. Da in dem Bereich Gehspuren festgestellt wurden, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ermittlungen sind im Gange. d. mathis