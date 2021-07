Link kopiert

Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in Schwarzenberg sind vier Personen verletzt worden. Ein 83-jähriger Lenker prallte gegen ein vor ihm fahrendes Auto. Eine 57-jährige Lenkerin wollte auf der Bregenzerwaldstraße nach links in eine Nebenstraße einbiegen. Das bemerkte der hinter ihr fahrende 83-