Der Fahrer eines schwarzen Jeeps ist am Samstag gegen 9 Uhr beim Messepark-Kreisverkehr in Dornbirn gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug kam auf der L 204 in Fahrtrichtung Lustenau zum Stehen. Ein nachfolgendes Auto konnte einen Zusammenstoß mit dem Baum gerade noch verhindern. VOl.at/Vlach