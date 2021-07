Unwetter-Nacht in Liechtenstein













vaduz Während Vorarlberg am vergangenen Wochenende weitgehend verschont blieb, zog in der Nacht auf Sonntag ein stürmisches Unwetter über Liechtenstein, das laut der Landespolizei und der Feuerwehren zu Murenabgängen, Überschwemmungen und Sachschäden führte. Am Samstag nach 23 Uhr ging aufgrund des