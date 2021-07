Link kopiert

Am Donnerstagmittag ist in Nüziders ein Pkw beim Kreisverkehr an der Sägebachstraße aus unbekannter Ursache von der nassen Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug touchierte einen Baum und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der Pkw-Lenker wurde ins LKH Bludenz eingeliefert. hb